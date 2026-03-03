6 китайски зодии удрят джакпота на 4 март

Шест китайски зодии привличат късмет и просперитет на 4 март. Сряда носи енергията на "Огнения вол - Ден за приключване", а това е по-важно, отколкото звучи.
Дните за приключване са свързани със запечатването на процеси и завършването на определена глава. В годината на Огнения кон и месеца на Металния тигър, този вид приключване става печелившо. Когато прекратите това, което Ви изтощава, се отваря място за нещо по-добро, пише Your Tango.
ВОЛ
Сряда носи изцяло почерка на вашия знак. Нещо, което сте толерирали тихо, достига своя срок на годност. Изпращате съобщението или отказвате поканата и почти веднага се чувствате по-леки.
По-късно на 4 март някой се обръща към вас с уважение относно определена отговорност. Начинът, по който говорят, показва ясно, че сте възприемани като надеждни и ценни.
КОН
Напоследък се движите по инерция, но 4 март изисква от вас да забавите темпото и да подредите нещо.
Изяснява се висящ въпрос около пари или общ разход. Това, което сте се опасявали, че ще бъде неловко, се оказва съвсем просто и всъщност си тръгвате, чувствайки се по-сигурни.
ТИГЪР
В сряда затваряте мисловен цикъл. Идея, около която кръжите, изведнъж изглежда завършена. Решавате дали да продължите напред, или да я изоставите, и веднъж щом изберете, умствената ви енергия се изостря.
Разговор за бъдещи планове става по-конкретен на 4 март.
КУЧЕ
Чакали сте доказателство и на 4 март го получавате. Някой изпълнява обещанието си. Появява се, когато е обещал. Справя се с поетия ангажимент и това възстановява доверието ви в ситуация, която е изглеждала несигурна.
ПРАСЕ
Енергията на сряда първоначално ще ви се стори емоционална. Може да изпитате носталгия по нещо, което приключва, но с напредването на деня ще разберете защо е трябвало да приключи.
Възможност, която някога е изглеждала далечна, сега е на една ръка разстояние, защото вече не сте разсеяни.
ЗАЕК
Обмисляли сте твърде дълго едно решение и на 4 март най-накрая го вземате. Щом го направите, тялото ви се отпуска. Напрежението, което дори не сте осъзнавали, че задържате, се разсейва.
Настъпва и социална промяна. Някой, който е бил неясен, става директен.
