6 китайски зодии удрят джакпота на 4 март

Шест китайски зодии привличат късмет и просперитет на 4 март. Сряда носи енергията на "Огнения вол - Ден за приключване", а това е по-важно, отколкото звучи.

Дните за приключване са свързани със запечатването на процеси и завършването на определена глава. В годината на Огнения кон и месеца на Металния тигър, този вид приключване става печелившо. Когато прекратите това, което Ви изтощава, се отваря място за нещо по-добро, пише Your Tango.

ВОЛ

Сряда носи изцяло почерка на вашия знак. Нещо, което сте толерирали тихо, достига своя срок на годност. Изпращате съобщението или отказвате поканата и почти веднага се чувствате по-леки.

По-късно на 4 март някой се обръща към вас с уважение относно определена отговорност. Начинът, по който говорят, показва ясно, че сте възприемани като надеждни и ценни.

КОН

Напоследък се движите по инерция, но 4 март изисква от вас да забавите темпото и да подредите нещо.

Изяснява се висящ въпрос около пари или общ разход. Това, което сте се опасявали, че ще бъде неловко, се оказва съвсем просто и всъщност си тръгвате, чувствайки се по-сигурни.

ТИГЪР

В сряда затваряте мисловен цикъл. Идея, около която кръжите, изведнъж изглежда завършена. Решавате дали да продължите напред, или да я изоставите, и веднъж щом изберете, умствената ви енергия се изостря.

Разговор за бъдещи планове става по-конкретен на 4 март.

КУЧЕ

Чакали сте доказателство и на 4 март го получавате. Някой изпълнява обещанието си. Появява се, когато е обещал. Справя се с поетия ангажимент и това възстановява доверието ви в ситуация, която е изглеждала несигурна.

ПРАСЕ

Енергията на сряда първоначално ще ви се стори емоционална. Може да изпитате носталгия по нещо, което приключва, но с напредването на деня ще разберете защо е трябвало да приключи.

Възможност, която някога е изглеждала далечна, сега е на една ръка разстояние, защото вече не сте разсеяни.

ЗАЕК

Обмисляли сте твърде дълго едно решение и на 4 март най-накрая го вземате. Щом го направите, тялото ви се отпуска. Напрежението, което дори не сте осъзнавали, че задържате, се разсейва.

Настъпва и социална промяна. Някой, който е бил неясен, става директен.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com