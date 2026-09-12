6 китайски зодии удрят джакпота на 4 март
Заекът най-сетне взима решение
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Заекът най-сетне взима решение
Слагат си го в хот- дог, пълнят си дланите с него
Скандални предложение от вече хитови платформи
Представителството ще бъде в Пловдив
Какво се случи на 24-тите награди за китайски патенти
Астрология, оракулство или просто бизнес?
От следващата учебна година деветокласниците във врачанската езикова гимназия "Йоан Екзарх" ще учат корейски и китайски език. Всеки ще има право да из...
Благоевград. Изучаването на китайски език в Югозападния университет "Неофит Рилски" в Благоевград обсъдиха ръководството на ВУЗ-а и представители на И...
Брюксел. Европейската комисия потвърди намерението си да въведе мита върху вноса на китайски слънчеви панели от днес. Новината предизвика незабавен о...