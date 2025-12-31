Топ 12 на туристическите атракции

Изненадващи локации и масови маршрути

National Geographic представи своята селекция от най-вълнуващите туристически дестинации за 2026 година. Екипът на списанието – изследователи, фотографи и редактори – обикаля света в търсене на места, които впечатляват с автентичност, култура и природа, но често остават извън масовите туристически маршрути. Сред предложенията има както утвърдени във времето места за екскурзии, така и изненадващи локации за пътешественици, търсещи нещо различно.

1. Доломитите и Милано, Италия – домакини на Зимните олимпийски игри

През февруари и март 2026 г. Милано и Кортина д’Ампецо ще бъдат домакини на Зимните олимпийски и параолимпийски игри. Това ще са най-географски разпръснатите зимни игри – на територия от около 8 500 квадратни мили в Северна Италия, основно в Доломитите.

Кортина д’Ампецо е част от Доломити Суперски – най-голямата ски зона в света, обединяваща 12 курорта. Районът е прочут със скулптурния си релеф – отвесни скални стени, назъбени била и остри върхове. Лифтовете работят и през лятото, когато алпийските поляни разцъфват, а дългите залези обагрят върховете в златисти тонове.

2. Хъл, Йоркшир, Англия - пристанищен град с над 800 години история

През 2026 г. приключва мащабен проект на стойност 53 млн. долара, посветен на морското наследство на Хъл. Нови музеи, посетителски центрове и реставрирани музейни кораби разказват историята на града – сред тях са Морският музей на Хъл, корабостроителницата Норт Енд и историческите съдове Arctic Corsair и Spurn.

Днес Хъл преживява културно възраждане – стари складове се превръщат в барове и галерии, а аквариумът “Дълбочината” е сред водещите центрове за морска консервация във Великобритания.

3. Оулу, Финландия - европейска столица на културата

Разположен близо до Полярния кръг, Оулу съчетава гора, море и забележително културно наследство. Градът е дом и на саамската общност, чиято култура и език се съхраняват активно от Института Giellagas. През 2026 г. Оулу е Европейска столица на културата – с изложби, фестивали, публично изкуство и светлинни инсталации, включително прочутия “Фестивал на изкуствата и технологиите Lumo”.

Гастрономичната програма “Арктическа хранителна лаборатория” представя северната финландска кухня чрез сезонни събития и дегустации. Новата железопътна линия Пендолино Плюс свързва Оулу с Хелзинки. Пътуването е около пет часа и половина.

4. Гимараеш, Португалия - средновековно минало и зелено бъдеще

Родното място на първия крал на Португалия Гимараеш е обявено за Европейска зелена столица за 2026 г. Градът инвестира в устойчива мобилност, зелени пространства и намаляване на замърсяването, без да губи историческия си облик.

Замъкът от X век, Дворецът на херцозите Браганса и Митническата кула са сред емблемите на града. Гимараеш впечатлява и с кухнята си – тук можете да опитате традиционна кухня, както и специалитети от съвремените ресторанти по света.

5. Страната на баските, Испания - пълно слънчево затъмнение и красиви дворци

На 12 август 2026 г. пълно слънчево затъмнение ще премине над Страната на баските – едно от малкото места в Европа, попадащи в пътя на пълната фаза. Отлични точки за наблюдение са Билбао и Витория - Гастейс.

Освен небесното явление, регионът предлага изключителна архитектура, богата история и прочутата си кухня – от баровете в Билбао до елегантните паркове и дворци на Витория. Извън пътя на затъмнението, но не по-малко привлекателен, остава Сан Себастиан – гастрономичната столица на района.

6. Черноморско крайбрежие, Турция - алтернатива на Егейско и Средиземно море

Турското Черноморие впечатлява с възможността за активен туризъм – от сърф и планински преходи до ски, древни манастири и чаени плантации. Националният парк Качкар предлага сурова природа и приключенски маршрути далеч от масовияте посещения.

7. Хива, Узбекистан - перлата на Пътя на коприната

С нова високоскоростна железница, луксозен нощен влак и първия петзвезден хотел, Хива се утвърждава като самостоятелна културна дестинация, която успешно излиза от сянката на по-известните си съседи.

8. Рабат, Мароко - древен град в подем

Спокойната столица на Мароко съчетава имперско минало и модерна визия – от касбата Удая от XII век до булевардите на Ville Nouvelle( Нов град). Сред новите акценти са Кралският театър на Заха Хадид и Кулата Мохамед VI. Рабат е обявен от ЮНЕСКО за Световна столица на книгата за 2026 г.

9. Доминика - първият в света резерват за кашалоти

Карибската държава е на път да създаде първия резерват за кашалоти в света, обхващащ около 800 кв. км морска територия. Около 200 кита обитават водите целогодишно, а достъпът на посетители ще бъде строго контролиран. На сушата Доминика предлага диви тропически гори, водопади и геотермални чудеса.

10. Северна Дакота, САЩ - президентска библиотека сред пейзажа на Бедлендс

През 2026 г. отваря Президентската библиотека на Теодор Рузвелт край Медора – мащабен културен комплекс, посветен на 26-ия президент на САЩ и неговата роля в опазването на природата.

11. Манила, Филипини - кулинарна сцена с глобален характер

Богатата търговска история на Филипините е оставила силен отпечатък върху кухнята на Манила. Пътеводител Мишлен 2026 поставя града във фокуса на гастрономите – от уличната храна до изисканите ресторанти със смесени испански, китайски и малайски влияния.

12. Пекин, Китай - епична история и 8 км императорски сгради

Централната ос на Пекин – близо 8 км императорски сгради и градини – вече е част от световното наследство на ЮНЕСКО. Нов туристически автобус и улеснен безвизов режим правят града по-достъпен от всякога. Посетителите могат да разгледат Забранения град, Храма на небето, Минските гробници и дори осветени вечерни участъци от Великата китайска стена.

