Смъртоносна жега в Европа: две дечица загинаха
Франция, Испания, Италия, Германия и други страни въведоха предупреждения от най-висока степен заради риска живота на хората
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Франция, Испания, Италия, Германия и други страни въведоха предупреждения от най-висока степен заради риска живота на хората
Стотици хиляди посетители през годините са изпълнявали ритуал за късмет в галерията „Виторио Емануеле II“
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Резолюцията се позовава и на съображения за безопасност
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Според списание "Форбс" Армани е третият най-богат човек в Италия