Изненада с погребението на Армани. Решението е негово

Модният дизайнер Джорджо Армани ще бъде погребан в семейна крипта до родителите и брат си в малкото селце Ривалта близо до Пиаченца, съобщава вестник La Repubblica, позовавайки се на местната асоциация.

Ривалта е малък град с няколко десетки жители, известен със средновековния си замък, местна забележителност. Модният дизайнер е прекарал детството си там и е посетил гробовете на своите роднини там. Както е посочено, той сам е избрал мястото за погребение.

В Милано, в изложбеното пространство на къщата Армани, продължава сбогуването с модния дизайнер, който почина на 4 септември на 92-годишна възраст. Погребението ще се състои на 8 септември, по негово желание - частно, с не повече от 20 от най-близките му хора. В Милано и Пиаченца беше обявен траур след смъртта на Армани.

