Последната колекция на Армани. Ето къде я показват

Последната изложба от колекцията на Джорджо Армани ще се състои в края на септември в двора на галерия "Брера" в Милано.

Това съобщи Rai News 24, въпреки че първоначално беше планирано това да е края на Седмицата на модата в Милано и трябваше да съвпадне с 50-годишнината на къщата.

Галерия Брера беше избрана лично от Армани за юбилейното шоу и се подготвяше от доста време. 91-годишният стилист работи до последния момент върху своята "юбилейна" колекция.

Сбогуването с него ще се състои на 6 и 7 септември в театър "Армани", срещу централата на трупата в Милано.

Очакват се в Италия още тази вечер да кацнат много светила на модата от целия свят. В Италия той се счита за национално богатство. Въпреки успеха си, модният дизайнер винаги остава скромен и изключително дисциплиниран. Стилът му също е скромен и сдържан, отбелязват почитателите му, включително много филмови звезди и фигури от шоубизнеса.

Материалното наследство на Armani Group възлиза на около 13 милиарда евро. Медиите твърдят, че компанията ще остане в ръцете на семейството.

Армани има трима племенници - дъщерите на починалия си брат и сина на сестра си. Всички те работеха с чичо си.

