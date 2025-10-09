Най-после! Стана ясно защо пиратите носят обица на ухото

Всеки си представя класическия пират като

мръсен, неподдържан разбойник, носещ триъгълна шапка, превръзка на окото и обица на ухото.

Понякога въображението дори извиква папагал, кацнал на рамото му. Докато шапката и превръзката на окото могат да бъдат обяснени, значението на обицата и нейното предназначение са интригуващи въпроси.

На кое ухо носят обици пиратите и защо го правят?

Както истински пирати, като Едуард „Черната брада“ и Уилям Кид, така и измислени, като капитан Джак Спароу, са носили обици. Това не се е дължало на любов към бижутата, а на практичност и вяра в магията.

Факт е, че обицата, независимо дали лява или дясна, отдавна е езотеричен предмет за пиратите. Точно както гривните и пръстените,

обиците са били разглеждани като амулети, които могат да отблъскват зли морски духове,

както пише историкът Гейл Селинджър . Хората, които прекарват целия си живот в морето, като цяло са много суеверни, а пиратите още повече. Това не е изненадващо, защото ако животът ви е постоянно зависим от времето, природата и други обстоятелства извън вашия контрол, неминуемо ще започнете да вярвате в неземни сили, молейки за тяхната помощ и защита.

Ето защо обеците се превърнали в друг атрибут на езотеричните ритуали - точно както например

мумифицираните ръце на обесени мъже.

Някои корсари ги носели на въже, завързани за панталоните си или просто ги окачвали на врата си. Вярвало се е, че част от тялото на починалия на бесилката ще предпази новия му собственик от същата съдба. Пиратите също вярвали в лечебните свойства на камъните, така че обиците с камъни били особено ценени – те можели да предпазват от различни болести и инфекции .

Друга причина, поради която пиратите носели обеци, било

недоверието им към „колегите“.

Въпреки че кражбата била строго наказвана, другарите им все пак можели да се опитат да откраднат злато и други бижута един от друг. За да се предпазят от празни джобове, пиратите носели цялата си плячка директно върху телата си. Разбира се, връзването на чаши или чинии към телата им вече се смятало за лоша форма, но покриването с бижута се смятало за напълно нормално и логично.

Практическата цел на носенето на обици обаче не се ограничавала само до това –

бижутата можели да служат като плащане за погребението на корсар, ако той загинел в битка или буря.

Когато тялото било намерено, семейството и приятелите можели да свалят обицата и да я използват, за да платят за погребението. Друга теория, която понякога се чува, е, че корсарите лепили пчелен восък върху обиците си преди да отидат в морето. Ако избухнела битка, моряците можели да отлепят парченца восък и да ги поставят в ушите си, като по този начин заглушавали звука на оръдията. Това им позволявало да останат в съзнание по-дълго и да се бият по-ефективно.

