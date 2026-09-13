Доживотен затвор за сомалийските пирати, похитили нашите моряци
Корабът ни "Руен" попадна в плен
Следете всички новини, анализи и коментари за Пирати. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Корабът ни "Руен" попадна в плен
Над 3300 артефакта разкриват историята на превзет португалски съд
Местоположението на златото кодирано в криптограма
Наличието се обяснява с най-малко две причини
Индийският флот е призовал пиратите да се предадат и да освободят кораба и всички цивилни
Още няма платен откуп за екипажа на българския плавателен съд
Нови подробности за операцията по издирването на моряците ни
Проф. Владимир Чуков посочи грешката на моряците
Възможно е нападението да е дело на сомалийски пирати
Корабът "Руен" е собственост на БМФ
Изследователите се вслушват и в разказите на автори от различни епохи
Екипажът е получил сигнал за бедствие от контейнеровоз "Лусия", плаващ под флага на Панама от Того за Камерун
Да не поемеш отговорност и да не признаеш вина след не 60, а 600 000 загубени гласа, се нарича гьонсуратлък, каза социалистката
Било като във филм на ужасите
Капитанът и двама от моряците са в неизвестност
В последно време са били отбелязани редица тревожни инциденти
Беше проведена много добре обмислена и координирана операция от няколко държави, каза Георг Георгиев
Предстои връщането му в България
8 души са заложници, не е ясна съдбата на българите