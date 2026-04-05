Откриха потънал кораб със съкровище за 138 млн. долара!

Двама американски археолози твърдят, че са открили останките на португалски кораб, превзет от пирати през далечната 1721 г., съобщава Daily Galaxy. Корабът отдавна е свързван с изгубено съкровище, а новите находки дават сериозни доказателства за неговата съдба. Откритието е резултат от години изследвания чрез сонар и дистанционно наблюдение.

Плаване със ценен товар и високопоставени пътници

По информация на изданието корабът „Носа Сеньора до Кабо“ отплава от Индия към Португалия, превозвайки високопоставени служители и религиозни фигури. На борда се намират португалският вицекрал и архиепископът на Гоа, както и около 200 роби.

Историческите сведения описват товара като изключително ценен - златни и сребърни кюлчета, монети, коприна и стотици скъпоценни камъни, включително диаманти и изумруди.

Нападение от пирати край остров Реюнион

През 1721 г. корабът е прехванат близо до остров Реюнион от пирати, водени от Оливие Левасьор, известен като „Мишелов“. Според доклад на Центъра за опазване на исторически корабокрушения плавателният съд вече е бил повреден от буря, което го е направило лесна цел.

Пиратите успяват да го превземат без съпротива и го отвеждат на около 400 мили на запад до Носи Бораха, тогава известен като Ил Сент-Мари.

Хиляди находки от морското дъно

Археолозите Брандън Клифърд и Марк Агостини съобщават, че са идентифицирали останките след дългогодишни изследвания. Според тяхното проучване от мястото са открити повече от 3300 артефакта.

Сред тях има религиозни предмети, за които се смята, че произхождат от Гоа, включително статуи на Дева Мария и плочки с надписи за Исус от Назарет. Открити са и фрагменти от керамика, както и златни монети с арабски надписи, част от които остават заровени под пясъка и тинята.

Съкровището - частично спасено от пиратите

Историческите записи показват, че не всички ценности са останали под водата. Пиратите са успели да извадят значителна част от съкровището преди да напуснат кораба.

Част от плячката, заедно с пленения вицекрал, по-късно е върната в Лисабон като част от откуп. Съдбата на архиепископа и на робите на борда обаче остава неизвестна.

Още корабокрушения в района

Според учените районът крие още тайни. Данните показват, че в близост до откритите останки може да има до десет други потънали кораба.

Това превръща зоната в потенциален обект за бъдещи археологически експедиции, които могат да разкрият нови детайли за морската история и пиратската дейност в региона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com