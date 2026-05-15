Река от страшно библейско пророчество пресъхва! Какво означава това

Река Ефрат, една от най-древните и важни водни артерии в човешката история, отново привлича вниманието на света. Причината не е само екологична. В Библията именно пресъхването на Ефрат е описано като едно от събитията, които ще предшестват последната битка между доброто и злото. А според учени процесът вече е започнал.

Ефрат и библейското пророчество

Ефрат е споменаван многократно в Библията и е свързван както с Едемската градина, така и с края на времената. Особено важна роля реката има в книгата Откровение на свети Йоан Богослов.

В глава 16 се описва как ангелите изливат седемте чаши на Божия гняв върху Земята. Именно шестата чаша е свързана с Ефрат.

„Шестият ангел изля съда си с Божия гняв върху голямата река Ефрат. Водата пресъхна...“, гласи текстът в библейския пасаж.

За вярващите това винаги е било едно от най-загадъчните и тревожни пророчества, свързани с Апокалипсиса.

Какво показват научните изследвания

Според публикация на Iflscience учени са анализирали басейните на реките Тигър и Ефрат в Турция, Сирия, Ирак и Иран. Данните показват, че само между 2003 и 2009 година регионът е загубил около 144 милиона кубически километра сладководна вода.

Това количество е приблизително равно на обема на Мъртво море.

Специалистите предупреждават, че ситуацията продължава да се влошава заради комбинация от климатични промени, продължителни суши и проблеми в управлението на водните ресурси.

Опасения за бъдещето

Според доклад на Министерството на водните ресурси на Ирак съществува реална опасност Ефрат да пресъхне напълно до 2040 година.

За милиони хора в региона това би било тежка катастрофа, защото реката остава жизненоважен източник на вода за селското стопанство, питейните нужди и икономиката.

Учените подчертават, че макар днешната ситуация да не означава „край на света“, в древността подобно събитие със сигурност би изглеждало като истински апокалипсис. Именно затова пресъхването на Ефрат и днес продължава да поражда страхове, мистични тълкувания и огромен интерес по целия свят.

