Пресъхналият бряг на Дунав продължава да връща следи от миналото
Над 30 доброволци търсят находки край Ряхово, а специалистите вече проверяват сигнали и от Силистра и Тутракан
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Над 30 доброволци търсят находки край Ряхово, а специалистите вече проверяват сигнали и от Силистра и Тутракан
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Нивото край Русе е почти нула, корабите заседнаха, а учени търсят екологичен начин да спасят водния път
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Август и септември са двата най-сухи месеца, с най-малко валежи в годината
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Много страни са изложени на риск от пресъхване на водоизточниците
Алармират за тревожна ситуация в социалните мрежи
Голяма част от Аралско море е напълно пресъхнала за първи път в съвременната история, според снимки, публикувани от НАСА. Снимките от сателита "Тера"...