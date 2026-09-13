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Аралско море пресъхна

Аралско море пресъхна

Голяма част от Аралско море е напълно пресъхнала за първи път в съвременната история, според снимки, публикувани от НАСА. Снимките от сателита "Тера"...

01 октомври | 15:31
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