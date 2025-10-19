Дунав умира бавно. Реката на живота пресъхва пред очите ни

Въпреки есенните валежи Дунав продължава да се отдръпва от бреговете си. Корабите заседнаха в калта, а измервателните уреди отчитат рекордно ниски нива. Българските експерти започнаха експериментален проект, който може да се окаже последен шанс реката да остане плавателна и жива.

Нивото при Русе е почти нула

Най-вероятно заради климатичните промени през последните години се наблюдават критично ниски нива на Дунав, особено в българския участък. Образуват се така наречените „прагове“ – плитчини, които спират корабоплаването, най-често при островите Белене и Вардим. Това е и причината Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав да стартира експериментален проект за повишаване на нивото. Целта е по време на ниски води, когато плаването е почти невъзможно, водата да се насочва естествено към основното русло, без човешка намеса.

„Дори и в момента нивото при водомерния пост на Русе е почти нула, което е много под ниското корабоплавателно ниво“, посочва пред Нова телевизия директорът на агенцията Ивелин Занев. В българския участък вече действат ограничения за преминаването на кораби с определена товароносимост. „В този момент имаме два прага, които затрудняват корабоплаването – в районите на Вардим и на Белене“, уточнява той. Дунав се превръща в истински барометър за климатичните промени – всяко лято е по-сухо, всяка есен по-плитка.

Плаващи съоръжения – новата надежда на Дунав

Заради критичното състояние на реката експертите започнаха поставянето на плаващи адаптивни съоръжения край остров Вардим. „Тези адаптивни елементи представляват плаваща секция, която ще бъде позиционирана стабилно под определен ъгъл, в зависимост от течението на реката. Целта е да насочва водата и наносите към корабоплавателния път“, обяснява Ивелин Занев.

Методът е екологичен и щадящ – без намеса в дъното на реката, без тежка техника и без риск за флората и фауната. „Проектът е екологичен, защото няма човешка намеса в дъното на реката, ние няма да повлияем по никакъв начин нито на флората, нито на фауната“, подчертава Занев. Съоръженията ще функционират като временна, подвижна инфраструктура, напълно съобразена с природните процеси на течението.

Международен проект за спасяване на реката

Дейностите при остров Вардим ще осигурят ценни данни за ефективността на новата технология и за възможността тя да се приложи в бъдеще по цялото протежение на Дунав. Пилотният проект ще продължи няколко години и ще бъде осъществен в сътрудничество между администрациите на България, Румъния, Хърватия и Австрия.

Експертите се надяват, че с помощта на адаптивните елементи реката ще може сама да поддържа нивото си в критични участъци. Но засега гледката остава болезнена – корабите заседнали по пясъците, а течението на Дунав бавно угасва под натиска на сушата и времето. Реката, която някога свързваше Европа, днес чака своето второ дихание.

