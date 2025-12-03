Драма в проходите. Опасни пътища

Заледени и опесъчени пътни участъци има на двата високопланински прохода на територията на област Стара Загора, съобщиха от Областното пътно управление.

Мокри, заледени и опесъчени пътни настилки има и на територията на общините Казанлък, Павел баня, Гурково и Мъглиж.

На прохода "Шипка" времето е облачно, пътните настилки са частично заледени и обработени, видимостта е добра, температурата е минус 2 градуса.

На проход "Република" времето е ясно, пътните настилки са частично заледени и обработени, видимостта е добра, температурата е – 1 градус.

В останалата част от областта пътните настилки са предимно сухи.

Без ограничения и при добра видимост е преминаването и по двете магистрали - " Тракия" и "Марица" на територията на Старозагорско, предаде БНР.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com