Драма в проходите. Опасни пътища
Заледени и опесъчени пътни участъци има на двата високопланински прохода
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Заледени и опесъчени пътни участъци има на двата високопланински прохода
АПИ призовава шофьорите да карат със съобразена с пътните условия скорост
Благоевград. Заради ниските сутрешни температури голяма е вероятността от частични заледявания по пътищата във високопланинските райони и край реките...
Силистра. Заледени пътища в силистренско станаха причина да спрат рейсове, обслужващи маршрути в Североизточна България. Заради превърнати в пърз...