Намериха цаката на тапите по магистралите. Шофьорите ликуват

При официалните празници през 2026 г. в пиковите дни и часове се предвижда временно да се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 т по най-натоварените пътни направления - автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и АМ „Струма“, и участък от път I-1 в област Благоевград. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път при събирането на няколко почивни дни, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.

На интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“ е публикувана за обществено обсъждане проект на заповед. Тя обхваща трасето на автомагистралите „Тракия“ и „Хемус“ в участъка от София (км 0) до пътна връзка при кръгово кръстовище с път I-4 (87-ми км), автомагистрала „Струма“ и републикански път I-1 в участъка от п. в. „Симитли“ (376-ти км) до п. в. „Кресна“ на АМ „Струма“ (402-ри км).

Предвижда се тежкотоварните МПС да бъдат ограничавани в следните дни и часове през 2026 г.:

за Национален празник на България - 03.03.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.;

за Великден - 09.04.2026 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч., 10.04.2026 г. от 9:00 ч. до 14:00 ч. и 13.04.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.;

за Деня на труда (1 май) - 30.04.2026 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч., 01.05.2026 г. от 9:00 ч. до 14:00 ч. и 03.05.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.;

за Гергьовден (6 май) - 05.05.2026 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч. и 06.05.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.;

за Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост (24 май) - 22.05.2026 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч., 23.05.2026 г. от 9:00 ч. до 14:00 ч. и 25.05.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.;

за Деня на Съединението (6 септември) - 04.09.2026 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч., 05.09.2026 г. от 9:00 ч. до 14:00 ч. и 07.09.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.;

за Деня на Независимостта (22 септември) - 18.09.2026 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч. и 22.09.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.;

за Коледа и Нова година - 23.12.2026 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч., 24.12.2026 г. от 9:00 ч. до 14:00 ч. и 28.12.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.



Чрез въведената организация на движение ще се облекчи трафикът през празничните дни за леките и лекотоварните автомобили, както и ще се намалят предпоставките за пътнотранспортни произшествия, посочват от Агенция „Пътна инфраструктура“.

В последния почивен ден ще бъде ограничено движението на МПС над 12 т по автомагистралните участъци само за пътуващите към София. Без ограничение ще е движението за излизащите от столицата. Забраната не важи за пътна помощ със специализирана техника за репатриране на всички видове ППС.

На АМ „Хемус“ в участъка от София (км 0) до пътна връзка към кръгово кръстовище с път I-4 (87-ми км), по АМ „Струма“ и републикански път I-1 в участъка от п. в. „Симитли“ (376-ти км) до п. в. „Кресна“ на АМ „Струма“ (402-ри км) ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които извършват превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони.

За АМ „Тракия“ ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници. В посока София на магистралата забраната не важи за моторни превозни средства, които извършват превози на опасни товари (ADR) в участъка от п. в. „Ихтиман“ (34-ти км) до п.в. „Вакарел“ (23-ти км).

По време на ограничението в пиковите дни и часове шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона може да ползват като алтернативни трасета други участъци от републиканската пътна мрежа, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com