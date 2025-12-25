Обрат с магнитната буря. Кога ни удря?

Мощната магнитна вълна, която се очакваше да удари Земята на 25 декември, засега се отлага.

Геомагнитната ситуация днес е сравнително спокойна, с малки смущения в магнитосферата. Същото ще е и утре, но големият обрат настъпва на Стефанов ден.

Тогава kp индексът ще достигне ниво от 4 точки през целия ден, което означава бура със средни размери.

Още по-напрегната ще е ситуацията на 30 декември, когато според прогнозите индикаторът ще достигне 6-та степен, което съответства на силна геомагнитна буря. Ден преди Нова година главите ще ни болят, ще има спадове на налягането и нарушения на съня.

За щастие, очаква се в Новогодишната нощ бурята да отшуми.

