Слънцето изригна. Кога идва магнитната буря

Слънцето изригна преди часове за първи път тази година с по-голяма от средната мощност.

Това съобщи Институтът по приложна геофизика.

Изригването е продължило около 40 минути, като радиационната му мощност принадлежи към клас M и е една степен по-ниско от най-силните - екстремни събития от клас X.

Според експертите подобни избухванията обикновено причинят краткотрайни прекъсвания на радиокомуникацията от слънчевата страна на Земята и средни геомагнитни смущения.

Тъй като то бе съпроводено от коронално изхвърляне на маса, насочено към нашата планета, очаква се магнитната буря да стигне Земята в началото на уикенда.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com