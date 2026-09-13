Магнитна буря идва към Земята: Ето кога се очаква пикът
Слънчев вятър се насочва към планетата, а геомагнитната активност може да достигне ниво G1 на 14 и 15 август
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Слънчев вятър се насочва към планетата, а геомагнитната активност може да достигне ниво G1 на 14 и 15 август
Очаква се геомагнитната активност да се повиши на 8 и 9 август заради двоен удар от Слънцето
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