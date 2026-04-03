НАСА пусна уникална снимка на Земята от Артемис

НАСА публикува първите снимки, изпратени от екипажа на мисията „Артемис 2“. Кадрите идват ден и половина след изстрелването. Това е първият пилотиран полет към Луната от повече от половин век, съобщава Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Първата фотография е направена от командира Рийд Уайзман. На нея се вижда част от диска на Земята през един от илюминаторите на капсулата. Втората снимка показва планетата в цялост. Океаните са покрити с пелена от бели облаци.

Първи кадри от „Орион“ по пътя към Луната

Според информацията, разпространена от НАСА, екипажът е продължил да се отдалечава бързо от Земята. В петък предиобед астронавтите са били на около 145 000 километра от планетата. До Луната са им оставали още приблизително 270 000 километра.

По план корабът трябва да достигне Луната в понеделник. Мисията предвижда обиколка около естествения спътник и последващо връщане към Земята.

