Китай строи нещо невиждано. Променя световната икономика

Докато светът следи напрежението между Китай и Запада, Пекин тихо, но решително пренарежда собствената си логистична география. В автономния регион Гуанси се изгражда нов 134-километров канал - проект за близо 10 милиарда долара, който трябва да свърже вътрешните речни маршрути с международните морски пътища към Югоизточна Азия.

Това не е просто инфраструктура. Това е стратегическа промяна на посоката: Китай насочва търговията си на юг.

Каналът Пинглу ще свърже град Наннинг с Тонкинския залив чрез река Циндзян, като по този начин ще отвори директен воден коридор от вътрешността на страната към Южнокитайско море. За югозападните провинции това означава едно: по-кратък, по-евтин и по-бърз път към океана.

Новият южен коридор: 560 километра по-малко, милиарди повече

Същността на проекта е проста, но ефектът - огромен. Новият воден път ще съкрати сегашните маршрути с около 560 километра. Това означава по-малко гориво, по-бързи доставки и по-ниски разходи за индустриалните товари. Пекин очаква годишни икономии от над 5,2 милиарда юана - около 750 милиона долара.

Каналът свързва речната система Сицзян със залива Бейбу (китайското име на северната част на Тонкинския залив). Така регионът получава алтернативен излаз към морето, който не минава през пренаселените пристанища на източното крайбрежие като Шънджън и Гуанджоу.

Това е ключово за Китай, който от години се стреми да намали зависимостта си от традиционните морски маршрути и да разпредели логистичния натиск по-равномерно.

Стратегията зад канала: търговията се мести към Югоизтока

Проектът идва в момент, когато китайският износ към страните от АСЕАН расте стремглаво - с 13,4% през 2025 г. В същото време износът към САЩ спада с около 20%.

Югоизточна Азия се превръща в новия голям пазар, а Пекин реагира с инфраструктура: железници, сухопътни коридори, речни маршрути.

Каналът Пинглу е част от тази по-широка картина. Той трябва да подпомогне развитието на провинциите Гуанси, Юнан и Гуйджоу, които от години се опитват да привлекат повече индустрия и логистични бази. Новият воден път може да превърне района около Наннинг в един от новите логистични центрове на Китай.

Пристанището Бейбу Гълф вече отчита над 10 милиона TEU контейнерен трафик през 2025 г. - знак, че регионът се готви за голямо разширяване.

Инженерният подвиг - водни асансьори, мостове и сложен релеф

Проектът е истинско инженерно изпитание. По трасето има денивелация от около 65 метра - затова Китай изгражда система от огромни корабни шлюзове, които действат като водни асансьори. Каналът включва три големи шлюзови комплекса и 27 моста. Един от тях - мостът Зицай, вече е отворен за движение.

Маршрутът не е изцяло изкуствен. Той комбинира съществуващи речни системи с новоизградени участъци, оформени така, че да позволят преминаването на товарни кораби с водоизместимост до 5000 тона и газене до 5 метра.

Това означава, че каналът ще може да обслужва големи количества суровини, строителни материали, индустриални стоки и контейнери — точно това, което югозападен Китай произвежда и изнася.

Исторически паралел - новият "Велик канал" на модерния Китай

Китайските анализатори често сравняват проекта с Великия китайски канал - древната артерия, която векове наред е свързвала северните и южните части на страната.

Логиката е сходна: чрез инфраструктура Китай намалява транспортните разходи, интегрира регионите си и укрепва икономическата си автономия.

Но експертите предупреждават: каналът Пинглу няма да промени глобалната търговия така, както го направиха Суецкият или Панамският канал. Ефектът му ще бъде регионален, но за югозападен Китай това може да се окаже решаващо.

Учени бият аларма

Както при всички големи водни проекти в Китай, и тук има притеснения. Учените предупреждават за потенциални промени в речните екосистеми, влажните зони и миграцията на рибите.

Съществува и риск от навлизане на солена вода навътре в сушата - проблем, който може да засегне земеделските райони по трасето.

Пекин уверява, че са предвидени защитени зони, рибни проходи и системи за мониторинг на водата. Но истинският тест ще дойде след пускането на канала в експлоатация.

Кога започва движението по канала

Официално каналът трябва да заработи до края на 2026 г., но местни медии твърдят, че реалната навигация може да започне още през септември същата година.

Близо 90% от бюджета вече е изразходван, а строителните дейности по мостове, шлюзове и брегови укрепвания са в напреднала фаза.

Китай рядко строи инфраструктура само за днес. Каналът Пинглу е проект за десетилетия напред — нова артерия, която ще пренасочи търговия, ще развие региони и ще укрепи позициите на Пекин в Югоизточна Азия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com