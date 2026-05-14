Си Цзинпин даде ново понятие за отношенията между Китай и САЩ

Китайският лидер Си Цзинпин декларира началото на „нова ера“ в отношенията между Китай и САЩ след историческата си среща с американския президент Доналд Тръмп в Пекин. В центъра на разговорите застана нов термин, използван за първи път официално от двете страни - „конструктивна стратегическа стабилност“.

Според информация на китайското външно министерство двамата лидери са се договорили именно това да бъде новата основа на двустранните отношения през следващите три години и след това. Макар Вашингтон все още да не е публикувал собствен официален прочит на срещата, новото понятие се разглежда като опит отношенията между двете най-големи световни сили да бъдат извадени от постоянната конфронтация и поставени в по-предсказуема рамка.

„Конструктивната стратегическа стабилност трябва да бъде позитивна стабилност, основана преди всичко на сътрудничество, добронамерена стабилност с добре регулирана конкуренция, нормална стабилност с управляеми различия и трайна стабилност с предсказуем мир“, заяви Си.

Китайският лидер подчерта, че новият модел не трябва да остане само дипломатически лозунг. „Това не е просто слоган. Това трябва да бъде действие, при което и двете страни се движат към една и съща цел“, добави той.

Новата формулировка идва след години на тежко напрежение между Пекин и Вашингтон, белязани от търговски войни, санкции, спорове около Тайван, технологически ограничения и взаимни обвинения за глобалната сигурност. Именно затова появата на нов термин за отношенията между Китай и САЩ веднага привлече вниманието на международните анализатори.

