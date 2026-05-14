Си заведе Тръмп при символа на китайската духовност

Официалният разговор между китайския президент Си Цзинпин и американския лидер Доналд Тръмп в Голямата зала на народа в Пекин приключи след часове преговори, следени внимателно от целия свят. За края на срещата съобщиха Китайската централна телевизия CCTV и държавната агенция Синхуа.

Разговорите между двамата лидери бяха определени като едни от най-важните дипломатически контакти между Пекин и Вашингтон през последните години.

След официалната част китайският президент проведе отделна среща с представители на американския бизнес, които са част от делегацията на Доналд Тръмп. По време на разговорите Си Цзинпин е приветствал желанието на САЩ за равнопоставено икономическо сътрудничество между двете държави.

Срещата с бизнеса се разглежда като важен сигнал за опит за стабилизиране на икономическите отношения между двете най-големи световни икономики след години на напрежение и търговски конфликти.

След разговорите в Голямата зала на народа Си и Тръмп заедно посетиха Храма на Небето - един от най-известните исторически и религиозни комплекси в китайската столица. Комплексът датира от XV век и е сред най-емблематичните символи на Пекин. В китайската традиция той олицетворява връзката между Земята и Небето. Посещението беше възприето и като символичен дипломатически жест след напрегнатите разговори между двете световни сили.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com