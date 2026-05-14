Тръмп натиска Китай за ядрените оръжия

Една от основните цели на американския президент Доналд Тръмп по време на визитата му в Китай е спирането на нарастващите ядрени амбиции на Пекин. Според американски медии срещата между Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин може да се превърне в ключов момент за бъдещи преговори за ограничаване на ядрените оръжия между най-големите световни сили. Напрежението между Вашингтон и Пекин обаче расте на фона на предупреждения за нова глобална надпревара във въоръжаването.

През последните години Китай значително е ускорил развитието на ядрената си програма. Според разследване на медиите цели населени места са били заличени, за да бъдат изградени съоръжения и инфраструктура за производство на ядрени оръжия. През февруари САЩ обвини Пекин, че е извършил таен ядрен опит още през 2020 г., но китайските власти категорично отрекоха обвиненията.

Разширяването на китайския ядрен арсенал предизвиква сериозна тревога сред американските институции и международните наблюдатели. За първи път от десетилетия насам най-големите ядрени сили в света остават без реални ограничения върху своите оръжейни запаси. Самият Доналд Тръмп вече предупреди, че САЩ може да възобнови ядрените опити, като посочи Русия и Китай като основни заплахи.

Допълнително напрежение внесе изтичането през февруари на последния договор за контрол върху ядрените оръжия между САЩ и Русия. Тръмп настоява за ново споразумение, което този път да включва и Китай. Пекин обаче отвърна, че американските и руските ядрени арсенали са поне четири пъти по-големи от китайския, който според официалните данни разполага с малко над 600 бойни глави.

През април китайското външно министерство защити ядрената програма на страната с аргумента, че тя е била създадена като „стратегически избор“, наложен от ядрените заплахи и международния натиск. Според Пекин целта на оръжията е единствено самозащита и предотвратяване на бъдещи ядрени конфликти. Китайските власти настояват именно САЩ да поднови договора с Русия и да намали напрежението около глобалния ядрен баланс.

