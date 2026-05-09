САЩ наложи санкции заради Иран. Удари големи азиатски компании    

Министерството на финансите на САЩ обяви санкции срещу 10 физически лица и компании, включително няколко в Китай и Хонконг, заради подпомагане на иранската армия при закупуването на оръжия и технологии.

Това съобщи Фокс нюз, като се позова на съобщение на министерството.

Сред лицата, попаднали под санкциите, е беларуският гражданин Мохамед Али Толибов, който е главен изпълнителен директор на Armory Alliance и дългогодишен посредник при закупуването на оръжия за Иран в Беларус, както и китаецът Ли Генпин, който е представител на Hitex Insulation Ningbo Company Limited – свързана с продажби, снабдяване и финансови операции на компанията.

Под санкции още са Chinese Yushita Shanghai International Trade Co Ltd, Meentropy Technology, The Earth Eye Co, компаниите от Хонконг – AE International Trade Co Limited, HK Hesin Industry Co Limited, Mustad Limited, както и базираната в Дубай Elite Energy FZCO.

Под силното ръководство на президента Тръмп ще продължим да действаме, за да запазим Америка в безопасност и да насочваме вниманието си към лица и компании, които снабдяват иранската армия с оръжия за използване срещу американските сили, заяви министърът на финансите Скот Бесент в изявление.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com