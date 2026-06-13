САЩ наложи санкции заради Иран. Удари големи азиатски компании
Финансовият министър Скот Бесент с остро изявление
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Финансовият министър Скот Бесент с остро изявление
САЩ разхлабват режима, а Азия влиза в битка за барели
Китайски компании доминират в челната десетка на производителите на смартфони. Брандове като Sony и Microsoft отпадат от Топ 10, показват данните на T...