Обрат на пазара. Китайските гиганти отново посягат към руския петрол

Големите китайски държавни петролни компании започват да се връщат към руския суров петрол след четиримесечно прекъсване - ход, който показва колко бързо геополитиката може да пренареди енергийните зависимости. На фона на войната в Близкия изток и страха от недостиг на доставки, Пекин очевидно е готов да се възползва от всяка възможност за осигуряване на по-евтини ресурси, дори това да означава баланс на ръба на санкционния режим.

Първи сигнали за завръщане към руския петрол

Търговските подразделения на държавните гиганти Sinopec и PetroChina вече са отправили запитвания към доставчици за евентуални покупки на руски петрол - първите подобни действия от ноември насам, съобщават търговски източници пред Ройтерс.

Засега няма потвърдени сделки, но според участници на пазара това е въпрос на време, тъй като руските доставки остават по-изгодни от алтернативите.

Санкциите отслабват, интересът расте

Решението идва след временно облекчаване на американските санкции, което позволява покупки на вече натоварен петрол в рамките на 30-дневен прозорец, започнал на 12 март.

Китайските компании внимателно анализират дали плащанията и логистиката могат да се вместят в този срок, но същевременно търсят начин да се възползват от ситуацията, докато тя остава нестабилна.

Хаосът като възможност

Според източници, близки до PetroChina, държавните компании могат да действат и чрез непряк канал - закупуване на руски петрол от независими китайски рафинерии или търговци.

„Някои чайници са готови да препродадат, защото печелят повече, отколкото от преработка“, коментира източник, визирайки малките частни рафинерии. Това показва как вътрешният пазар в Китай също се превръща в поле за бързи сделки и печалби.

Рекордни обеми и засилена конкуренция

Данни на Kpler показват, че вносът на руски петрол в Китай по море е достигнал рекорд от 1,92 милиона барела дневно през февруари. Това се дължи основно на активността на независими купувачи, които се възползваха от силно намалените цени след отдръпването на Индия.

Сега обаче ситуацията се обръща - с частичното разхлабване на санкциите и връщането на големите играчи, конкуренцията за руски барели в Азия рязко се засилва.

Цените обръщат посоката

Пазарът реагира светкавично. Ключови руски сортове вече се търгуват с премия спрямо Брент, след като само преди месец бяха на сериозни отстъпки.

Въпреки това руският петрол остава по-евтин от доставките от Бразилия и Западна Африка, което продължава да го прави изключително привлекателен за азиатските рафинерии.

Геополитиката диктува пазара

Решението на Китайските държавни компании да се върнат към руския петрол показва ясно - когато рискът от недостиг на доставки нараства, икономическата логика надделява над политическите ограничения.

В условията на война, санкции и нестабилни пазари, битката за енергийни ресурси навлиза в нов етап, в който прагматизмът излиза на преден план, а правилата се пренаписват в движение.

