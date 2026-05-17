Накъде ще върви цената за златото?

Цената на златото се очаква да се устреми към невиждани нива между 5 000 и 6 300 долара за тройунция до края на 2026 година, сочат най-новите анализи на водещите световни финансови институции. Въпреки временните корекции и пазарната волатилност през пролетта, фундаменталните фактори зад историческия възход на благородния метал остават непокътнати. Инвеститорите масово бягат от традиционните валути и търсят спасение в активи-убежища поради упоритата глобална инфлация, икономическата несигурност и продължаващите геополитически конфликти.

Прогнозите на финансовите гиганти

След като в началото на годината златото отбеляза пореден исторически рекорд, преминавайки психологическата граница от 5 500 долара, големите инвестиционни банки панически преразгледаха позициите си за следващите месеци.

Анализаторите от J.P. Morgan заема една от най-агресивните позиции на пазара, като прогнозират, че цената може да достигне космическите нива от 6 000 до 6 300 долара за тройунция до края на четвъртото тримесечие. В същото време от Goldman Sachs твърдо поддържат своята оптимистична цел от 5 400 долара за тройунция, аргументирайки се със засилената диверсификация в частния сектор. Други два финансови гиганта – UBS и Société Générale, също вдигнаха залозите и повишиха своите очаквания, позиционирайки потенциалния таван за годината съответно на 6 200 и 6 000 долара. Дори Световната банка в своя актуализиран доклад коригира средната прогнозна цена на ценния метал за текущата година нагоре, залагайки на стабилни и високи нива около 4 700 долара.

Основните двигатели на растежа

Експертите посочват няколко ключови фактора, които ще продължат да тласкат цената на жълтия метал нагоре до декември. На първо място е структурното търсене от страна на централните банки по света, които изкупуват рекордни количества физическо злато в отчаян опит да намалят зависимостта си от щатския долар. Този процес на глобална дедоларизация създава мощна и постоянна подкрепа за пазара.

На второ място се наблюдава масово завръщане на малките ритейл инвеститори. Поради пълното недоверие във фиатните пари и страха от обезценяване на спестяванията, търсенето на инвестиционно злато под формата на кюлчета и монети бележи невиждан ръст. Към това се добавят и огромните рискове, свързани с предстоящите политически сътресения и избори в САЩ, които традиционно карат големите капитали да търсят сигурност на всяка цена.

Рискове от временни спадове

Въпреки категоричния дългосрочен възходящ тренд, анализаторите предупреждават, че пътят до върха няма да бъде лесен и праволинеен. Възможни са периоди на консолидация и краткосрочни умишлени разпродажби с цел прибиране на печалби. Ако Федералният резерв на САЩ реши да затегне отново паричната си политика или ако текущите мирни преговори в Близкия изток доведат до трайно намаляване на геополитическото напрежение, цената на златото може временно да се охлади. В такъв сценарий пазарът ще тества нивата на подкрепа около 4 400 – 4 600 долара. Според експертите обаче всеки подобен спад трябва да се разглежда по-скоро като златна възможност за изгодна покупка преди финалния и най-мощен щурм в края на годината.

