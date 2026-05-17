Спецов: България има исторически шанс да си купи „Лукойл“

Особеният управител на „Лукойл“ заяви, че за България не съществува абсолютно никакъв риск за количествата бензин, дизел и авиационно гориво.

Заявявам го с най-голяма отговорност и сериозност, всички доставки на нефт до края на юни са обезпечени. Всичко, което е необходимо за обезпечаване на българската държава, е подсигурено, каза в предаването „120 минути“ Румен Спецов.

Той увери, в бургаската рафинерия няма доставки от Персийския залив.

Това, което ние доставяме като нефт в момента, се намира в Средиземно море – терминал Джейхан. Това е едно от основните места за товарене", посочи той.

"След налагането на санкциите и невъзможността да се работи с руски петрол, се наложи диверсификация на доставките", допълни още той.

"Не сме зависими пряко от ситуацията в Ормузкия проток, но сме зависими косвено, по две причини. Първо – голяма част от превозните средства останаха блокирани в залива – почти 300 танкера, които транспортират суров петрол. Има и почти 300 танкера, които транспортират готови продукти. Има и стотици танкери, които транспортират втечнен газ. Тоест флотилията от превозни средства, които циркулират в океаните, за да доставят тази суровина, в момента не може да се използва", обясни Румен Спецов.

"Когато говорим за цена на петрола, тя се формира на базова цена или базов индекс – сорт „Брент“. Но оттам нататък в цената влизат транспортните разходи и застрахователните разходи, а те пораснаха в пъти. И това е проблемът с Ормузкия проток. Това е огромен проблем", посочи още той.

По думите му има исторически шанс България да си купи рафинерията обратно.

"Ако правителството и парламентът приемат това като сериозен аргумент и отчетат важността на рафинерията – защо не, ако има обществен консенсус", попита Спецов.

"Пазарната цена за всички активи варира между 20 и 30 милиарда долара", поясни експертът.

