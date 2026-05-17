Обрат на борсите - част от храните поевтиняха осезаемо

Цените на част от основните хранителни стоки по борсите у нас са тръгнали надолу през последната седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Поевтиняване се отчита при млечните продукти, яйцата, брашното, ориза и част от зеленчуците, докато при други храни има сериозни скокове. Най-осезаемо е поскъпването при лука, картофите и олиото.

Какво се случва с основните храни

При млечните продукти се отчита спад почти навсякъде. Цената на кравето сирене пада с 0,62% до 6,05 евро за килограм, а кашкавалът "Витоша" поевтинява с 0,93% до 9,60 евро за килограм.

Прясното мляко също е надолу - с 1,24% до 1,19 евро за литър. Единствено киселото мляко поскъпва по-сериозно - с 3,70%, като кофичка от 400 грама вече се търгува по 0,70 евро.

Кравето масло поевтинява с 1,22% до 1,42 евро за пакетче от 125 грама.

Яйцата и брашното поевтиняват

При месото се отчита леко увеличение при замразеното пилешко месо, което поскъпва с 0,95% до 3,73 евро за килограм.

Яйцата размер М поевтиняват с 3,30% и на едро вече се продават по 0,22 евро за брой.

По-ниски са и цените на някои основни продукти от потребителската кошница. Оризът пада с 1,66% до 1,63 евро за килограм, зрелият фасул - с 1,44% до 2,05 евро, а лещата - с 3,83% до 2,01 евро за килограм.

Брашното тип 500 поевтинява с 2,56% до 0,76 евро за килограм, а захарта е надолу с 1,64% до 0,90 евро за килограм.

На този фон олиото прави сериозен скок от 3,72% и вече се търгува по 1,81 евро за литър.

Лукът и картофите скачат рязко

При зеленчуците най-сериозното поскъпване е при зрелия лук кромид. Цената му скача с цели 12,43% до 0,52 евро за килограм.

Картофите поскъпват със 7,69% до 0,56 евро за килограм, а зелето - с 8,83% до 0,77 евро. Червените чушки също вървят нагоре и вече струват 3,65 евро за килограм след ръст от 4,81%.

Най-голям спад има при зелените чушки, които поевтиняват с 13,26% до 2,96 евро за килограм.

Доматите са надолу с 1,85% до 2,26 евро за килограм, докато краставиците поскъпват с 1,30% до 1,75 евро.

Поевтиняване има още при морковите - с 3,90%, тиквичките - с 3,88%, и зелената салата - с 9,29%.

Плодовете почти навсякъде поскъпват

При плодовете поевтиняване се наблюдава единствено при ябълките, които са надолу с 0,94% до 1,32 евро за килограм.

Портокалите поскъпват с 0,93% до 1,35 евро за килограм.

Лимоните скачат с 8,88% и вече се продават по 2,30 евро за килограм, а бананите поскъпват с 0,99% до 1,53 евро за килограм.

