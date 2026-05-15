Синдикат: Българските стоки изчезват, а цените хвърчат нагоре

Проблемите с високите цени на храните не са се появили внезапно, а са резултат от дългогодишни натрупвания и изкривявания в пазара. Това заяви президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов в интервю за НоваНюз. Той коментирайки срещата от вчера при премиера Румен Радев между бизнеса, синдикатите, регулаторите и държавата за овладяване на поскъпването и защита на българските производители.

Според Манолов темата просто отново е излязла на преден план заради новото увеличение на цените, но проблемите в сектора са много по-дълбоки. Той посочи, че България участва в общата селскостопанска политика на Европейския съюз, която по думите му създава сериозни неравенства между отделните държави.

„Има възможност да се внасят селскостопански продукти от някои държави в Европейския съюз на цени, по-ниски от тези, на които се произвеждат в България“, заяви Манолов и подчерта, че причината е в по-високите субсидии, които получават производителите в други страни.

По думите му българските продукти продължават да се търсят от потребителите, но все по-рядко намират място по рафтовете на магазините. Той обясни, че сегашният модел на субсидиране - на площ или на брой животни - създава сериозни изкривявания в пазара и поставя родното производство в по-неизгодна позиция.

Манолов припомни и решенията, взети при присъединяването на България към ЕС, когато страната е приела ограничения и преструктуриране в селското стопанство, включително намаляване на животновъдството.

Синдикалистът обърна внимание и на огромните надценки по веригата между производител и краен клиент. По негови данни при някои стоки оскъпяването достига 70%, а в отделни случаи дори 90-100%.

„Има случаи, в които български продукти с по-ниска себестойност стават по-скъпи от вносните след начисляване на надценки“, предупреди той.

Манолов коментира и критиките на бизнеса към обсъжданите мерки срещу скъпите храни. Според него част от предложенията могат да предизвикат обратен ефект, а силовата намеса на държавата в пазара неминуемо ще доведе до обвинения в прекомерна регулация.

„Ако държавата започне да регулира силово, ще има обвинения в "комунизъм" и силна съпротива“, каза той.

Въпреки това президентът на КТ „Подкрепа“ беше категоричен, че без ръст на българското производство проблемът няма как да бъде решен. По думите му в момента твърде много интереси защитават посредниците, докато производителите и потребителите губят.

„Баланс трябва да има, защото в крайна сметка потребителят е този, който решава дали да купи, или не“, обобщи Манолов.

