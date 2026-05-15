Български заводи усещат ефекта от митническата битка между САЩ и ЕС

Година след като администрацията на президента Доналд Тръмп наложи по-високи мита върху вноса от Европейския съюз, ефектите от търговската война вече се усещат и в България. Макар страната ни да не е сред основните търговски партньори на САЩ, анализ на „Кофас“ показва, че българската икономика постепенно понася удара чрез отслабващото външно търсене и напрежението в европейските производствени вериги.

Удар по българските подизпълнители

Според анализа най-силно засегнати са индустриалните сектори, които работят като подизпълнители за големи европейски компании. Сред тях са машиностроенето, металургията и производството на автомобилни компоненти - отрасли, в които България е дълбоко интегрирана в европейските вериги за доставки.

От „Кофас“ обясняват, че по-високите американски мита намаляват конкурентоспособността на европейските компании на пазара в САЩ. Това автоматично води до по-слаби поръчки към техните доставчици, включително и към български предприятия.

„Митата не бяха толкова директен шок за България, колкото фактор, който влоши така или иначе напрегнатата външна среда - чрез по-слаб износ, по-ниска индустриална активност в Европа и повишена несигурност за бизнеса“, коментира управителят на „Кофас България“ Пламен Димитров.

Натиск от Азия и свити печалби

Допълнителен проблем според анализаторите е пренасочването на глобалната търговия. Засилената конкуренция от държави в Югоизточна Азия поставя под още по-голям натиск българските износители, които вече работят в условията на повишени разходи за суровини и компоненти.

Това води до свиване на печалбите и по-трудна среда за инвестиции. От „Кофас“ предупреждават, че за много компании комбинацията от скъпи суровини, по-слабо търсене и несигурност около международната търговия започва да се превръща в сериозен риск за растежа.

Растящи разходи в ключови индустрии

Глобалният анализ на компанията показва, че най-тежката част от цената на митата е била поета именно от бизнеса. Според данните производствените разходи са скочили рязко в редица сектори до края на 2025 година.

Най-сериозно е увеличението в металургичната промишленост - около 20 процента. В сектора на домакинските уреди ръстът достига 9 процента, в автомобилната индустрия - 8 процента, а при металорежещите машини и текстила - около 6 процента. При електрониката повишението е приблизително 5 процента.

Въпреки поскъпването в много от тези отрасли печалбите остават замразени или дори намаляват, посочват анализаторите.

Търговската война далеч не е приключила

Според „Кофас“ напрежението между Вашингтон и Брюксел продължава да създава несигурност за световната икономика, а рискът от нови ограничения и ответни мерки остава висок.

Компанията предупреждава, че за силно отворени икономики като българската подобни конфликти могат да имат дългосрочен ефект върху износа, инвестициите и индустриалната активност, дори когато ударът не идва директно, а през европейските пазари и вериги за доставки.

