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13 български компании в Топ 500

13 български компании в Топ 500

София. 13 български компании попадат в тазгодишната класация на най-големите 500 фирми в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), изготвяна от международния...

10 септември | 19:21
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