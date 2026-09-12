Български заводи усещат ефекта от митническата битка между САЩ и ЕС
Машиностроене, метали и автомобилни компоненти са сред секторите под най-силен натиск след политиката на Тръмп
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Машиностроене, метали и автомобилни компоненти са сред секторите под най-силен натиск след политиката на Тръмп
„Кофас“ отчита стабилност в България, но предупреждава за изкривена картина
Очертава се БВП на България да нарасне до 2,8% през 2025 г., което е по-висок процент в сравнение с други държави в региона
Моята цел е да укрепя имиджа на компанията, каза още той
Строителството и недвижимите имоти са сред най-цикличните индустрии
Очаква той да бъде 1.5% В България за тази година
София. 13 български компании попадат в тазгодишната класация на най-големите 500 фирми в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), изготвяна от международния...
София. С 234,3% се е увеличил броят на фалитите в България през 2012 г. Средното за региона увеличение е с 3,5%. Така по този показател сме на първо м...