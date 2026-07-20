Нова тенденция променя пазара! Младите заменят алкохола с безалкохолна бира

Все повече млади българи ограничават или напълно се отказват от употребата на алкохол, като най-ясно изразена е тази тенденция сред хората на възраст между 25 и 30 години. Данните показват, че всеки четвърти в тази възрастова група вече не консумира алкохол – промяна, която пренарежда пазара и стимулира производителите да инвестират в нови продукти.

В отговор на променящите се потребителски предпочитания българските пивовари са пуснали на пазара 20 нови марки и разновидности бира през последната година, включително безалкохолни и нискоалкохолни предложения. Именно безалкохолната бира се очертава като най-бързо развиващият се сегмент както в България, така и в Европа.

„Това е най-отчетливата тенденция както на национално, така и на европейско ниво. Българските пивовари се адаптират към новите потребителски нагласи чрез продуктови иновации, интересни вкусове и разширяване на асортимента“, заяви изпълнителният директор на Съюза на пивоварите Ивана Радомирова по време на пресконференция в Националния пресклуб на БТА по повод професионалния празник на пивоварите – Илинден, както и 145 години българска пивоварна промишленост, 70 години пивоварна наука и 35 години Съюз на пивоварите.

По думите й през 2025 г. продажбите на безалкохолна бира в страните от Европейския съюз са нараснали с 6%, а спрямо 2020 г. увеличението вече надхвърля 38%. Днес една от всеки дванадесет бири, консумирани в ЕС, е безалкохолна.

Данните на Съюза на пивоварите показват, че през 2025 г. в България са продадени 122 780 хектолитра безалкохолна бира – с 53% повече спрямо предходната година. Растежът продължава и през 2026 г., като само за първите шест месеца продажбите се увеличават с нови 14%.

Според Ивана Радомирова тези резултати отразяват нарастващия стремеж към умерена консумация, както и продължаващите инвестиции на пивоварния сектор в иновации, качество и по-богат избор за потребителите.

Пивоварната индустрия у нас остава и сред най-активните инвеститори в хранително-вкусовия сектор, това уточни председателят на Съюза на пивоварите в България Владимир Иванов.

"От началото на приватизацията през 1994 г. до днес капиталовите инвестиции възлизат на 1,625 млрд. лева (831 млн. евро). Само през последните пет години вложенията в дълготрайни материални активи надхвърлят 331 млн. лева (170 млн. евро), а през 2025 г. достигат 45 млн. евро – най-високото годишно ниво за последните две десетилетия", добълни той.

Над 40% от тези средства са насочени към нови мощности за производство на малц, което според нея е доказателство за дългосрочната визия и увереност на компаниите в развитието на сектора.

Това, което правим, го правим благодарение на иновациите заедно с традициите, благодарение на потребителите, които търсят все по-различни и по-интересни предложения. Но най-важната и невидима съставка на бирата остава приносът и любовта на пивоварите, които произвеждат кехлибарената напитка“, уточни Радомирова.

Тя отбеляза и значителния напредък в устойчивото развитие на индустрията. По думите ѝ няма компания в сектора, която да не е насочила поне половината от инвестициите си към екологични иновации. Сред най-големите постижения е намаляването на отпадъците от опаковки, като всички стъклени бутилки и алуминиеви кенове за бира вече са рециклируеми. Делът на продажбите в пластмасови опаковки е спаднал до 41% при 63% през 2020 г.

По отношение на подготвяната национална депозитна система за опаковки от напитки Радомирова заяви, че секторът подкрепя въвеждането ѝ, въпреки че то ще изисква значителни инвестиции. Предварителните разчети показват, че производителите и вносителите на напитки ще трябва да вложат около 100 млн. евро за изграждането на системата. От бранша очакват активен диалог с институциите и нейното скорошно въвеждане.

По време на пресконференцията Съюзът на пивоварите подписа нов браншов колективен трудов договор с КНСБ и КТ „Подкрепа“ за следващите две години. Според Ивана Радомирова това е пример за успешен социален диалог и добри работодателски практики.

В рамките на отбелязването на 70 години българска пивоварна наука беше отчетено, че през последните пет години са реализирани над 20 научни изследвания, посветени на технологиите за производство и качествата на бирата. Сред тях са разработки на проф. Габриела Маринова, д-р Сергей Иванов, проф. д-р Донка Байкова, гл. ас. д-р Петь Недялков и други учени, които популяризират научните данни за антиоксидантите в бирата, полезните свойства на съставките и различните сортове хмел, както и мястото на напитката в балансираното хранене. Представени бяха и най-съвременни РНК и метагеномни анализи, които картографират микробиома на бирата и подпомагат разработването на нови продукти и производствени технологии.

Пресконференцията на Съюза на пивоварите в България събра представители на бранша, институции, научните среди, медиите и партньорски организации. По повод юбилейните годишнини и приноса на сектора Съюзът получи 10 грамоти и поздравителни адреса.