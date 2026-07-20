Криптовалутата, захвърлена на боклука, носи милиарди

Докато световните финансови пазари следят ежедневните трусове в котировките на криптовалутите, в технологичния сектор тихо се зароди една изцяло нова и необичайна професия – тази на дигиталните археолози. Това са софтуерни инженери, експерти по киберсигурност и специализирани разбивачи на шифри, чиято единствена цел е да изкопаят или отключат биткойни на стойност стотици милиони долари, изгубени в зората на дигиталната ера.

Последните блокчейн анализи показват, че около 20 на сто от всички съществуващи биткойни в момента са безнадеждно изгубени. Те почиват в дигитални портфейли със забравени пароли или върху захвърлени на боклука твърди дискове от времето, когато криптовалутата струваше едва няколко цента.

Драмата на едно сметище за половин милиард

Най-емблематичният случай в криптосвета остава този на британския ИТ инженер Джеймс Хауълс от град Нюпорт. През 2013 година, по време на рутинно почистване на дома си, той по погрешка изхвърля в кофата за боклук твърд диск, съдържащ частните ключове за 8000 биткойна. Тогава сумата изглежда пренебрежима, но днес стойността на това парче метал надхвърля космическите 500 милиона долара.

От тогава до днес Хауълс води изтощителна съдебна и административна битка с градския съвет на Нюпорт за разрешение да разкопае местното сметище. Инженерът дори привлече консорциум от международни инвеститори и експерти по изкуствен интелект. Той предлага проект за сканиране на боклука с роботизирани кучета и AI системи, като обещава да дари голяма част от средствата за местната общност, но властите категорично отказват от съображения за екологична сигурност. Така едно от най-големите съвременни съкровища остава заровено под тонове битови отпадъци.

Лазери и течен азот срещу саморазрушаващи се чипове

За хората, които са запазили хардуерните си носители, но са изгубили кодовете за достъп, спасението се крие в специализирани лаборатории за дигитална криминалистика. Програмисти и бели хакери в Калифорния и Цюрих извършват истински „хирургически операции“ върху криптирани флашки от типа IronKey. Тези устройства притежават жестока защита и се самоизтриват завинаги след точно десет грешни опита за въвеждане на паролата.

Сред клиентите на подобни услуги е германският програмист Стефан Томас, който притежава такова устройство със 7002 биткойна. Той вече е изразходвал осем от своите опити и е само на две крачки от пълното заличаване на състоянието си. За да спасят такива активи, дигиталните археолози използват течен азот, за да „приспят“ защитните механизми на чипа, и лазери, с които се опитват да прочетат паметта на молекулярно ниво, преди устройството да отчете грешен код.

Децентрализацията като вечна гробница

Големият парадокс на блокчейн технологията се крие в нейната най-голяма сила – абсолютната и безкомпромисна сигурност. В традиционния финансов свят банковата система винаги може да потвърди самоличността на клиента и да възстанови достъпа до парите му. В децентрализирания свят на криптовалутите обаче няма мениджъри, няма обслужване на клиенти и няма бутон за забравена парола.

Когато частният ключ бъде изгубен, математическият алгоритъм заключва средствата завинаги. Те остават напълно видими за целия свят в публичния регистър, но никой никога не може да ги премести. Така милиарди долари остават блокирани в мрежата като потънали испански галеони на дъното на океана, превръщайки криптоархеологията в най-доходоносния, но и най-несигурен лов на съкровища на XXI век.