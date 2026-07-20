Затягат условията за кредити в еврозоната! Има обаче уловка

Банковите кредити за бизнеса в еврозоната са станали по-скъпи. Все повече фирми съобщават, че плащат по-високи лихви, такси и комисионни. Това показва най-новото проучване на Европейската централна банка и Европейската комисия за достъпа на предприятията до финансиране.

Почти всяка втора фирма плаща по-висока лихва

През второто тримесечие на 2026 г. 42% от компаниите са заявили, че лихвите по банковите им заеми са се повишили. Само три месеца по-рано това са казали 26% от фирмите. Поскъпването засяга всички - при големите предприятия делът на отчелите по-високи лихви е нараснал от 29 на 41%, а при малките и средните компании - от 24 на 43%. Казано по-просто, почти всяка втора фирма, която използва банков кредит, вече усеща, че той ѝ струва повече.

В проучването са включени 5087 предприятия от еврозоната, анкетирани между 21 май и 26 юни 2026 г. Огромната част от тях - 4679 компании, или 92% - имат по-малко от 250 служители. Български фирми не са участвали в допитването. Освен по-високите лихви предприятията отчитат и увеличение на банковите такси, комисионните и другите допълнителни разходи по заемите, макар ръстът им леко да се е забавил.

Фирмите имат нужда от повече пари

Предприятията съобщават за леко нарастване на нуждата от банково финансиране. Два процента от компаниите отчитат по-голяма необходимост от заеми, докато 1% посочват, че достъпът до кредити се е влошил. Леко се е увеличил и броят на фирмите, които действително са кандидатствали за заем, като това важи както за големите предприятия, така и за малкия и средния бизнес.

Има и малък положителен знак. Шест процента от фирмите смятат, че банките са станали по-склонни да отпускат кредити, при 5% през предишното тримесечие. Това означава, че получаването на заем може да е станало малко по-лесно, но самият кредит излиза по-скъпо заради по-високите лихви и допълнителните разходи.

Бизнесът остава предпазлив

Фирмите не очакват рязко подобрение през следващите три месеца и продължават внимателно да преценяват дали могат да си позволят нов заем. Те са по-малко уверени и че доставчиците ще им предлагат стоки и суровини с отложено плащане, известно като търговски кредит.

Основният извод от проучването е ясен - банките продължават да отпускат заеми, но парите стават по-скъпи. Когато кредитите поскъпват, фирмите по-трудно купуват техника, разширяват производството, откриват нови обекти и наемат служители. Това може да накара много компании да отложат инвестициите си, докато условията за финансиране не станат по-благоприятни.