Лондон потъна, петролните гиганти спасиха деня

Търговските сесии на основните европейски фондови пазари приключиха разнопосочно, отразявайки засилената предпазливост сред международните инвеститори. Общоевропейският бенчмарк STOXX Europe 600 отчете леко понижение от 0,3 на сто, затваряйки на ниво от 639,6 пункта, като отделните пазари и корпоративни сектори демонстрираха смесени резултати.

На географско ниво пазарите в Континентална Европа успяха да регистрират минимални повишения. Във Франкфурт германският индекс DAX нарасна изключително слабо с 15,71 пункта (0,06%) до 24 846,69 пункта. Почти идентично бе движението и в Париж, където френският CAC 40 прибави едва 1,3 пункта (0,02%), достигайки 8340,11 пункта. На този фон лондонският FTSE 100 се оказа под сериозен натиск и изтри 75,61 пункта от стойността си (спад от 0,71%), приключвайки деня на 10 524,76 пункта.

Анализът на секторите показва, че най-значителни загуби по време на днешната търговия претърпяха компаниите от сферата на туризма и развлеченията, чиито акции поевтиняха средно с 0,9 на сто. Изключение от негативния тренд направи енергийният сектор – книжата на европейските петролни и газови компании записаха по-добро представяне и поскъпнаха колективно с 1 на сто, подкрепени от глобалната конюнктура.