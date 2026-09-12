Лондон потъна, петролните гиганти спасиха деня
Европейските борси са на кръстопът
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Европейските борси са на кръстопът
Предприема значителни изменения в надзора
Отражение в Европа
Големите банки в Европа са изправени пред процеси по преструктуриране на дейността, продажба на недоходоносни активи, смяна на мениджмънта и съкраща...
Берлин. Джордж Сорос обяви, че смята да инвестира в европейските банки, каза самият той пред германското списание Spiegel. "Вярвам в еврото", казв...