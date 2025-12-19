Огромна промяна с банките. ЕЦБ реши

Европейската централна банка (ЕЦБ) предприема значителни промени в надзора на европейските банки с цел да намали административната тежест и да се фокусира по-целенасочено върху основните рискове, като същевременно запази стабилността на финансовата система, посочва блог публикация на председателя на Надзорния съвет на ЕЦБ Клаудия Бух и члена на съвета Шарън Донъри.

Реформата е представена в доклада Streamlining supervision, safeguarding resilience („Опростяване на надзора, запазване на устойчивостта“), публикуван на 11 декември 2025 г. Тя допълва предложенията на работната група на високо равнище за опростяване на надзора, която съдържа 17 препоръки за промени в регулаторната и надзорната рамка на Европейския съюз (ЕС).

Докато законодателните промени изискват време, ЕЦБ вече започва да въвежда мерки в рамките на действащото право. Основният акцент е върху повишаване на ефективността, по-ясна комуникация с банките и насочване на ресурсите към най-важните рискове.

Централно място в реформата заема прегледът и оценката на банките (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP), представляващ годишния „здравен преглед“ на всяка банка. Процесът вече е опростен чрез по-целенасочени оценки и по-добра координация между надзорните екипи.

Една от ключовите промени засяга „fit and proper“ оценките, които проверяват пригодността на членовете на управителните органи. Те съставляват около половината от всички надзорни решения на ЕЦБ. Средното време за обработка е намалено от 109 дни през 2023 г. на 97 дни през 2024 г., като специално ускорение ще има за подновяване на мандати, които формират около 10% от оценките.

В областта на стрес тестовете ЕЦБ и Европейският банков орган работят за намаляване и уеднаквяване на данните, използвани за симулациите на тежки икономически сценарии. През стрес теста през 2025 г. са извършени над 2200 проверки за качество на данните, като около 40% са били технически съгласувания с редовната отчетност.

Реформата въвежда и ускорена процедура за одобрение на нискорискови обратно изкупуване на акции (share buybacks), която ще се прилага от януари 2026 г. Промените засегат и одобрението на вътрешните рискови модели, използвани от около 70 от 113-те банки под пряк надзор на ЕЦБ, с цел по-бързи и рисково ориентирани решения.

Клаудия Бух и Шарън Донъри подчертават, че реформата не представлява дерегулация, а цели по-ефективен надзор, гарантиращ устойчиви банки и стабилна финансова система в условията на променяща се среда.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com