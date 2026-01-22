УниКредит Булбанк стартира Виртуален ипотечен център

УниКредит Булбанк прави следваща стъпка в дигиталната трансформация на жилищното кредитиране, като представя Виртуален ипотечен център – услуга, която позволява на клиентите да преминат през целия процес за получаване на ипотечен кредит изцяло дистанционно, без нужда от посещение на банков клон.

Тази възможност е особено удобна за хора с динамично ежедневие, за клиенти в чужбина, както и за всички, предпочитащи дигиталното банкиране. Също така през Виртуалния ипотечен център могат да бъдат заявени всички видове ипотечни кредити за физически лица, предлагани от УниКредит Булбанк - покупка на жилище, строеж, ремонт или други цели, свързани с недвижим имот.

„Виртуалният Ипотечен Център е естествено продължение на стремежа ни да подкрепяме нашите клиенти в процеса на взимане на важните финансови решения. Чрез него даваме повече свобода, гъвкавост и сигурност в един от най-значимите моменти за всяко домакинство. Като част от цялостната си стратегия за дигитализация, продължаваме да развиваме иновативни решения, които улесняват достъпа до банкови продукти и услуги. Нарастващият интерес и ръстът в използването на дигиталните канали са ясен индикатор за новите очаквания на клиентите и за успешната трансформация на банката“, коментира Борислав Генов, Главен директор Банкиране на дребно и член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк.

Новият формат на обслужване спестява до пет физически посещения в банков клон и значително съкращава времето за приключване на ипотечната сделка. Процесът е структуриран в няколко лесни и предварително дефинирани стъпки, които осигуряват максимално удобство и прозрачност за клиента.

Процесът стартира с резервация на удобен ден и час за индивидуална видео консултация, която може да бъде заявена през корпоративния сайт на банката. Благодарение на видео срещите с квалифицирани ипотечни експерти, клиентите получават персонализирани оферти в реално време и пълна яснота още в началото на процеса. През целия период при оформяне на сделката работят с един и същ специалист, който осигурява цялостно обслужване – от индивидуално изготвена кредитна оферта и сравнение на различни сценарий, до съдействие и проверка на документите за имота и финалното подписване на договор.

Кандидатстването се извършва изцяло дистанционно, като всички необходими документи се подписват и обменят електронно, включително и подписването на договора за ипотечен кредит чрез квалифициран електронен подпис. Единственото физическо посещение от страна на клиента е за нотариалното изповядване на сделката, което Банката има грижа да организира и координира, след което се достига до финалната стъпка за усвояването на кредита.

„Основната ни цел е да осигурим максимално удобство, бързина и сигурност, давайки възможност на клиентите да започнат и завършат целия процес дистанционно, с професионална подкрепа на всеки етап. С тази иновативна функционалност, затвърждаваме лидерската си позиция в дигиталното ипотечно кредитиране, след като преди три години въведохме дигиталното подписване на ипотечни договори у нас“, допълни Виктор Стоянов, директор „Алтернативни канали“ в УниКредит Булбанк.

След като получат кредита, клиентите могат да се възползват и от услугата Comfort by UniCredit – дистанционен модел за обслужване със съдействието на личен банкер. В комбинация с мобилното банкиране Булбанк Мобайл, те могат лесно да управляват своите финанси, да извършват преводи и плащания, както и да заявяват онлайн почти всички продукти за физически лица – от потребителски кредити и инвестиции до застраховки, депозити и пенсионно осигуряване.

Виртуалният ипотечен център е достъпен за настоящи и бъдещи клиенти на УниКредит Булбанк на корпоративния сайт на банката тук.

