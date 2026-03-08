Връщат легендарен автомобил, но има уловка

Ако попитате автомобилните фенове за някое легендарно Subaru, повечето ще посочат WRX STi или модела, от който е произлязъл - Subaru Impreza WRX STi. Мнозина ще го свържат и с онези години в Световния рали шампионат (WRC), с Impreza от Група А, за волана на което бяха такива легенди като Колин Макрей, Карлос Сайнц, Ричард Бърнс, Юха Канкунен и Петер Солберг.

Това са типовете фенове на Subaru, които марката иска да си върне, въпреки че те не представляват голяма част от общата ѝ аудитория – особено във време, когато глобалната тенденция на продажбите намалява. Настоящата ѝ гама (Forester, Outback, Solterra, Crosstrek и Uncharted и E-Outback, които ще се появят тази година) не е най-вълнуващата, но марката има някои много интересни планове.

В бъдеще Subaru планира да пусне няколко електрически модела, в допълнение към E-Outback, планиран за тази година (който споделя много характеристики с новия Toyota bZ4X Touring) и Uncharted (производен от C-HR+). Един от тях има за цел да възвърне вълнението, което направи марката емблематична през 90-те и началото на новия век, като Impreza спечели 47 състезания от WRC (11 с Impreza 555 от Група А, 1 с Legacy RS и останалите с различните версии на Impreza WRC).

От една страна, очаква се това да е новият автомобил с ореол на марката, който възражда емблематичния силует на триместен седан на Impreza WRX STi и WRX STi от миналото. Би било логично също така да се върне обозначението STi, което е останало активно (дори при Levorg, който все още се продава в Япония) в други части на света, но не и в Европа.

Въпреки това, марката ясно заяви: те ще бъдат електрически. Това означава не само сбогуване със звука на STi, но и с това, което е една от определящите характеристики на Subaru: боксерен двигател, с турбокомпресор в случая на WRX STi. Това се случва месеци след като марката най-накрая реши да пенсионира двигателя EJ20, който задвижваше Impreza и Legacy от 90-те години на миналия век, и който беше запазен в експлоатация за BRZ GT300 Super GT до сезон 2025.

"Електрическите превозни средства са на път и ще направят възможни неща, за които мечтаем, като например възраждането на определена синя кола с жълта боя. Това отново става възможно. Много е вълнуващо. Феновете им не са мнозинството от купувачите на Subaru в Европа, но те вдигат много шум и продължават да ни окуражават", заяви Дейвид Дело Стрито, генерален мениджър на Subaru за Европа , след предварителната премиера преди месеци на автомобилното изложение в Токио през 2025 г.

Това ще бъде трудно за преглъщане, като се има предвид, че е толкова емоционална кола. Разбира се, не става въпрос само за звука, а и за възпроизвеждане на емоциите, предавани от движението на колата. Сещате се за Impreza и си спомняте как Макрей хвърляше задната част на своята Impreza с ливрея 555 през завои на етапи като Коста Брава, Сан Ремо, Корсика, рали RAC или рали 1000 езера.

"Subaru призна, че отдавна не е в играта и е време да се завърне, въпреки че е твърде рано да се знае как би изглеждало. Става въпрос за продукти, които възраждат страстта, което е трудно, защото голяма част от чара на Impreza беше звукът ѝ. Ако не се фокусирате твърде много върху пробега, можете да получите добри показатели, но емоционалният аспект е по-сложен", обясни вътрешен източник пред Auto Express, пише "Аутомедия".

Друг важен аспект на този автомобил с електрическо задвижване, може би най-интересният от индустриална гледна точка, е, че той ще бъде проект, разработен изцяло от Subaru, а не производен на друг модел на Toyota, както видяхме в много скорошни случаи. Много различен автомобил с електрическо задвижване от GR GT на Toyota или електрическия Lexus LFA.

Освен това си струва да се обмисли какви други електрически автомобили ще пусне Subaru през следващите години. Един сегмент, в който компанията не е присъствала от дълго време, е този на по-малките автомобили като Subaru Justy или Trezia, които се продаваха в Европа преди повече от десетилетие.

