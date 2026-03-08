Ето ги най-икономичните коли с ДВГ

Агенцията за опазване на околната среда на САЩ (EPA), която следи разхода на гориво и екологичните характеристики на превозните средства, традиционно определи най-икономичните автомобили с двигатели с вътрешно горене.
Агенцията следи разхода на гориво и екологичните характеристики на превозните средства, съобщава Autoevolution.
Експерти на EPA определят средния разход на гориво сред всички модели на дадена марка. Този показател е в основата на класацията. През 2026 г. средният разход на гориво за северноамериканския пазар е бил 8,65 литра на 100 км.
Honda произвежда най-икономичните автомобили, със среден разход на гориво от 7,59 литра на 100 км. Това лесно се обяснява с многобройните хибридни модели на марката, включително Honda Civic, Accord, CR-V, HR-V/ZR-V и други модели.
Hyundai е на второ място (7,89 литра на 100 км), а Kia - на трето (8,06 литра на 100 км). Stellantis (10,32 литра на 100 км), General Motors (10,27 литра на 100 км) и Ford (10,05 литра на 100 км) са в долната част на класацията.
Класация на EPA за икономичност на автомобилите за 2026 г.:
1. Honda — 31 mpg (7,59 л/100 км).
2. Hyundai — 33 mpg (7,89 л/100 км).
3. Kia — 28 mpg (8,06 л/100 км).
4. Toyota — 28 mpg (8,11 л/100 км).
5. Nissan — 28 mpg (8,11 л/100 км).
6. BMW — 28 mpg (8,11 л/100 км).
7. Subaru — 28 mpg (8,2 л/100 км).
8. Mazda — 28 mpg (8,4 л/100 км).
9. Volkswagen — 28 mpg (8,88 л/100 км).
10. Mercedes-Benz — 25 mpg (9,01 л/100 км).
11. Ford — 23 mpg (10,05 л/100 км).
12. General Motors — 23 mpg (10,27 л/100 км).
13. Stellantis — 23 mpg (10,32 л/100 км).
