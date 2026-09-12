Леки настройки на климатика го правят по-икономичен
Щори, чисти филтри и разумен режим могат да намалят натоварването на уреда и сметката за ток
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Щори, чисти филтри и разумен режим могат да намалят натоварването на уреда и сметката за ток
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Японската компания Honda влезе в книгата на рекордите "Гинес" по икономично шофиране на лек автомобил, похвалиха се самите азиатци. Постижението бе на...