Обрат! Ето ги новите най-икономични коли

Автомобилите Toyota са синоним на ниска консумация на гориво от години, благодарение на хибридните си модели. Въпреки това, последната класация на американската EPA, показва, че японският гигант не е най-икономичният автомобилен производител. Данните са от анализ, който Агенцията за опазване на околната среда към правителството на САЩ провежда всяка година.

В последната класация първо място зае Honda – средният разход на гориво в техните продукти е около 7.6 л/100 км. Корейските Hyundai и Kia заемат другите две места на подиума съответно със 7.89 и 7.92 л/100 км, докато Toyota е четвърта с 8.1 л/100 км – толкова имат още BMW и Nissan.

Разликите са малки, но достатъчни, за да променят реда и да оспорят установеното убеждение, че Toyota е безспорен лидер, когато става въпрос за разход на гориво. Списъкът, разбира се, не включва марки, които произвеждат само електрически автомобили. Но ако даден производител предлага plug-in хибриди или електрически коли, освен автомобили с вътрешно горене, той вече попада в класацията.

EPA също проведе анализ след изваждане на електрическите автомобили и PHEV. В тази конфигурация първата тройка се състои само от японски марки - Honda, Toyota и Nissan. Техните модели с двигатели вътрешно горене консумират средно 7.8 л/100 км, 8.25 л/100 км и 8.3 л/100 км.

Данните в доклада на EPA не са маркетингови твърдения на производителите, както и данни от шофьорите. Те идват от задължителни доклади, подадени от производителите на EPA и NHTSA (Националната агенция за безопасност на движението) като част от пазарната регулация, и след това се допълват с лабораторни тестове, пише "Аутомедия".

Ключът е т.нар. "5-цикълово тестване", което разширява класическите тестове до шофиране при различни температури, при по-високи скорости и по-динамични ускорения. Благодарение на това резултатите трябва да отразяват по-добре реалните условия, макар че все още остават средни.

Също така е важно резултатът за всяка марка да се пресмята според обема на продажбите. От решаващо значение е колко и какъв тип автомобили всъщност достигат до клиентите, а не само това, което производителят има в каталога.

Toyota внезапно престана да бъде производител на икономични автомобили. Хибридите му все още са сред най-ефективните в своя клас. Honda печели, защото, предвид разнообразието на предложението, гамата ѝ е по-"лека" и по-малко натоварена с големите модели.

Това класиране лесно може да бъде обяснено и като "Toyota загуби", но това е твърде просто. На практика разликите между марките са малки, а разходът на гориво все пак се определя от конкретен модел, а не от логото на капака. Така че, ако разчитаме на реални спестявания, ще бъде по-важно от производителя дали да изберем компактен хибрид или голям SUV. И нито едно класиране не може да покрие това.

