Експертите посочиха най-добрите кросоувъри

Експертите от GOBankingRates посочиха най-добрите кросоувъри за закупуване през 2026 г.
Става дума за много практични автомобили в популярния формат. Списъкът включва и модели от премиум производители, но и тези кросоувъри са достъпни за притежаване, което ги прави печеливши за всеки собственик.
Най-добрите кросоувъри за страхотно притежание през 2026 г.:
Buick Enclave;
Mitsubishi Outlander Sport;
Honda CR-V;
Toyota 4Runner;
Jeep Wrangler;
Toyota Highlander;
Toyota Highlander Hybrid;
Honda Pilot;
Nissan Pathfinder;
Chevrolet Tahoe;
Hyundai Santa Fe;
Nissan Murano;
Jeep Compass;
Nissan Rogue;
Kia Sorento;
Jeep Grand Cherokee;
Chevrolet Trailblazer;
Dodge Durango;
Nissan Armada;
Ford Escape.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com