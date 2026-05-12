Експертите посочиха най-добрите кросоувъри

Топ 20 модела

12 май 26 | 16:45
Агенция Стандарт

Експертите от GOBankingRates посочиха най-добрите кросоувъри за закупуване през 2026 г.

Става дума за много практични автомобили в популярния формат. Списъкът включва и модели от премиум производители, но и тези кросоувъри са достъпни за притежаване, което ги прави печеливши за всеки собственик.

Най-добрите кросоувъри за страхотно притежание през 2026 г.:

  1. Buick Enclave;

  2. Mitsubishi Outlander Sport;

  3. Honda CR-V;

  4. Toyota 4Runner;

  5. Jeep Wrangler;

  6. Toyota Highlander;

  7. Toyota Highlander Hybrid;

  8. Honda Pilot;

  9. Nissan Pathfinder;

  10. Chevrolet Tahoe;

  11. Hyundai Santa Fe;

  12. Nissan Murano;

  13. Jeep Compass;

  14. Nissan Rogue;

  15. Kia Sorento;

  16. Jeep Grand Cherokee;

  17. Chevrolet Trailblazer;

  18. Dodge Durango;

  19. Nissan Armada;

  20. Ford Escape.

