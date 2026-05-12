Топ бизнесмен заплаши с нов апокалипсис

Инвеститорът Michael Burry отново отправи предупреждение за състоянието на американските пазари, определяйки текущия ръст на акциите като все по-откъснат от икономическите фундаментални фактори и доминиран от ентусиазма около изкуствения интелект. В публикация в Substack, Бъри пише, че "абсолютно непрекъснато всичко вече се доминира от AI“ и че почти няма друг доминиращ разказ на пазарите.

Според него пазарите вече не реагират логично на икономически данни като заетостта или потребителското доверие. Въпреки смесените макроикономически сигнали, S&P 500 достигна нов исторически връх, след като инвеститорите се фокусираха върху леко по-добър от очакваното доклад за заетостта в САЩ, пренебрегвайки рекордно ниско ниво на потребителско доверие.

"Акциите не се покачват или понижават заради заетостта или потребителското доверие. Те се покачват, защото вече са се покачвали“, пише Бъри. Той обобщава настоящата динамика като самоподдържаща се спекулация, основана на кратък, двусмислен пазарен наратив, който всички смятат, че разбират.

Бъри сравнява сегашната ситуация с последните месеци преди срива на технологичните акции през 2000 г., определяйки я като аналог на края на дот-ком балона.

Той обръща внимание и на силното представяне на Philadelphia Semiconductor Index, който е нараснал с над 10% за седмица и отбелязва ръст от около 65% от началото на 2026 г.

През последните две години инвестиционният ентусиазъм около изкуствения интелект доведе до значителни ръстове на американските акции. Компаниите от големите технологични корпорации, свързани с AI инфраструктура и софтуер, са основните двигатели.

Този тренд доведе до поредица от нови рекорди за основните американски индекси, като пазарните оценки се разшириха значително на фона на очакванията за бъдещ растеж, генериран от генеративния AI.

Подобни сравнения направи и инвеститорът Paul Tudor Jones, който определи текущия пазар като "много сходен с 1999 г.“ - период непосредствено преди пика на технологичните акции.

В интервю за CNBC той заяви, че настоящият бичи пазар може да продължи още година или две, но предупреди, че при продължаващо разширяване на оценките последващата корекция може да бъде "драматична“.

"Представете си, че фондовият пазар се покачи с още 40%“, казва Джоунс. "Тогава пазарната капитализация спрямо БВП вероятно ще достигне 300-350%. И е ясно, че след това ще има... зашеметяващи корекции.“

Докато пазарите продължават да се движат нагоре, движени основно от AI еуфорията, част от най-известните инвеститори на Уолстрийт виждат в настоящата ситуация черти, сходни с предишни спекулативни балони. Основният въпрос, който остава отворен, е дали текущият ръст е началото на нова технологична ера - или последният етап на прекомерно раздуване на оценките.

