НОИ с важна новина, засяга хиляди



Средният осигурителен доход в България продължава да нараства, показват последните данни на Националния осигурителен институт (НОИ). Според официалната информация размерът му за месец март 2026 г. достига 1024,31 евро.

Данните показват увеличение спрямо предходния месец. За февруари 2026 г. средният осигурителен доход за страната е бил 1005,28 евро.

От НОИ посочват още, че средномесечният осигурителен доход за периода от 1 април 2025 г. до 31 март 2026 г. е 976,96 евро

Този показател има важно значение за пенсионната система, тъй като служи като база при определянето на размера на новоотпуснатите пенсии.

Съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване именно средномесечният осигурителен доход за последните 12 месеца се използва при изчисляването на пенсиите, отпуснати през съответния период.

От НОИ напомнят, че по силата на чл. 70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване определеният средномесечен осигурителен доход за периода от април 2025 г. до март 2026 г. ще бъде използван при изчисляването на новоотпуснатите пенсии през април 2026 г.

Размерът на осигурителния доход е един от основните фактори, които влияят върху размера на бъдещите пенсии. Освен него значение имат още осигурителният стаж, индивидуалният коефициент и възрастта за пенсиониране.

