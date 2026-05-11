Виктор триумфира на полуфинала, но отпадна от финала

Сезонът-Слънце на шоуто за имитации „Като две капки вода“ официално влезе в историята с безпрецедентен прецедент, който шокира зрителите пред екраните. Тази вечер голямата победа в оспорвания полуфинал грабна актьорът Виктор, чието превъплъщение изправи публиката на крака. Истинският взрив обаче настъпи в самия край на предаването, когато водещите Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро хвърлиха огромна бомба – на големия финал следващата седмица няма да пеят традиционните четирима финалисти, а абсолютно всички деветима участници от настоящия сезон.

Математиката на финала: Голямата четворка тръгва с преднина пред останалите

Продуцентите веднага разясниха регламента за грандиозния завършек на шоуто, който ще се проведе следващия понеделник. Въпреки че всички звездни имитатори ще излязат на сцената, класирането от изминалите тринадесет седмици няма да бъде напълно заличено. Всеки един от артистите, които успяха да се преборят и да попаднат в заветната „голяма четворка“, ще стартира финалното гласуване с бонус от по 4 точки. Останалите петима участници обаче също получават своя златен шанс за победа, но ще трябва да започнат битката от абсолютната нула, разчитайки изцяло на ударна подкрепа от СМС-ите на зрителите.

Десант в Арена 8888: Шоуто се мести в най-голямата зала у нас

Мащабът на финала на Сезона-Слънце излиза извън рамките на телевизионното студио и се пренася в най-модерното и голямо многофункционално съоръжение в страната. Грандиозният концерт на живо ще се състои в столичната зала Арена 8888, като началният час на епичното събитие е закован точно в 20:00 часа. Билетите за мегаспектакъла отдавна са разпродадени, а залогът никога не е бил толкова висок, след като новите правила дават теоретичен шанс на всеки един от деветимата артисти да си тръгне с титлата „Най-добър имитатор на България“.

