Чутовен скандал в Нова! Лора Крумова взриви Костадинов, намеси Левски

Едно от остриетата на НОВА - Лора Крумова, попадна под неочакван словесен обстрел на живо, защото направи недопустимо за национален ефир интервю с лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Оставаме настрана, че публицистиката в ефира достигна неподозирана враждебност. По-лошото е, че Крумова забърка името на Апостола на свободата в тема по време на предизборно участие на политик. В същото време се показа изключително неподготвена, за да опонира на Костадинов по отношение на една отдавна дъвкана тема: Има ли пръст Граф Игнатиев в обесването на Левски?

Още в началото на предаването водещата започна с остри провокации към Костадинов, опитвайки да защити тезата, че България ще остане беззащитна, ако излезем НАТО.

Докъм 6-7-ата минута може да се каже, че между двамата течеше цивилизован диалог, въпреки нескритата враждебност.

След това обаче Крумова излезе от ролята на журналист и водещ. Вместо да продължи с въпросите за изборите, тя смело се прехвърли на историческа тематика, без да си дава сметка, че той е историк.

Докато двамата спореха Русия имала ли е амбиция да ни превърне в малка колония, Крумова изненадващо сложи аргумента, че имало исторически доказателства, че граф Игнатиев е работел да бъде обесен Васил Левски.

"Излязоха достатъчно исторически документи в тази посока", каза Крумова и взриви Костадинов, който каза, че това, което чува, „обижда българския народ“.

Крумова обаче се оказа, че не е наясно със серията от публикации, които през последните години излязоха по темата. Те бяха повод дори да махнат бюста на руския граф от Варна.

Скандалът в студиото набираше скорост, Костадинов се разпали, а очите на водещата сякаш се пълнеха със сълзи.

„Наричаха го графа на българите, носели са го на ръце от Шипка буквално до Пловдив. Като минал през Граф Игнатиево, кръстили селото на него“, изригна Костадинов.

Кой ви каза тази лъжа, попита той.

Крумова успя само да си спомни, че го е чела в книгата на Ева Соколова, съпруга на бившия председател на Народното събрание по времето на Иван Костов – Йордан Соколов.

Тя не е историк, контрира я Костадинов.

Крумова се опита да се защити като каза, че от много места го е чувала, но Костадинов вече нямаше спиране.

Това е лъжа, казвам ви го като дипломиран историк, представител на българската историческа наука. Обиждате българския народ, разяри се политикът.

Защо да го обиждам? Казах истината - продължи да упорства тя.

„Това са хора, които се гаврят с националното достойнство. Истината трябва да бъде казана от националната телевизия“, каза рязко Костадинов и поиска тя да се извини от ефира.

Крумова се опита да замаже положението и да върне Костадинов към предизборните теми. Това обаче беше голяма грешка, защото получи категоричен отговор. „Изборите идват и си отиват. България остава“.

На Крумова нищо не й оставаше, освен да прекъсне предаването още на 10-тата минута.

Това обаче няма да е краят на историята. А чудесно начало на честванията за Априлското въстание за партия „Възраждане“, което „независимата журналистика“, му осигури на тепсия.

Всъщност, това е поредно доказателство, че глобалистите винаги се провалят, когато се пробват да защитят националната ни идентичност. А когато заговорят за Левски, поведението им е нелепо. Справка - публикацията на Кирил Петков в памет на Апостола, в която написа: „Горд съм, че страната ни е родина на Левски“, пропускайки малката подробност, че Левски е роден в Карлово, тогава в Османската империя, а съвременната българска държава е следствие, а не обратното.

