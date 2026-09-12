Обрат с трамваите в София. Три ключови линии спират
Причината е голям ремонт
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Причината е голям ремонт
Предшествениците му са имали общи корени с потеклото на руския гений А. С. Пушкин
Проф. Пламен Митев обясни всичко за Граф Игнатиев
Той изнесе историческа беседа пред хората в морската столица
Враждебността в ефира достигна точка на пречупване
Временно се променят маршрутите на някои от линиите
Кметът на район Средец внася специален доклад в СОС
Предложението среща и подкрепа, макар някои да го намират за неуместно
Бюстът на граф Игнатиев във Варна беше изцяло изтръгнат от постамента му
Преди 10 месеца той заля с боя паметника
Всяка година от този паметник започват честванията във Варна за националния празник
В момента МРРБ и Столична община работят по мерки за отстраняване на проблемите
Сигналът е получен тази сутрин
Обвинението на Крусев е заради начина, по който са подменени подложките на трамвайните релси на ул. "Граф Игнатиев"
Сигналът е предаден на КАТ, където трябва да определят размера на глобата
Фандъкова се извини на гражданите и оправда забавянето на ремонтите
Ако до края на деня строителят не отстрани констатираните дефекти при ремонта на ул. „Граф Игнатиев“, ще му бъде наложена санкция
Главният архитект на София Здравко Здравков отчете дейността са за 3 години на поста
Това обяви главният архитект на София Здравко Здравков
Ремонтът няма да бъде приет в този вид, предупреди зам.кметът Дончо Барбалов