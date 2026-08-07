Обрат с трамваите в София. Три ключови линии спират

Емблематичната софийска улица "Граф Игнатиев" в центъра на столицата остава без трамваи до края на август. Причината е ремонт на трамвайните релси в района на Университета за архитектура и градоустройство и площад "Журналист". Три трамвайни линии се закриват временно - 12, 15 и 18, а маршрутът на две други - 10 и 13 се променя.

Докато трае ремонтът, ще бъде пусната временна автобусна линия № А10ТМ. Тя ще се движи от метростанция "Витоша" до метростанция "Стадион Васил Левски". Автобусите ще тръгват от крайната станция на трамваите 10, 13 и 15. Ще минават по бул. "Черни връх", бул. "Джеймс Баучер", направо по ул. "Йосиф Петров", наляво по ул. "Митрополит Кирил Видински", наляво по бул. "Драган Цанков", наляво по бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" и от там ще се връщат до началната спирка по бул. "Черни връх", бул. "Свети Наум" и надясно по бул. "Джеймс Баучер".

Така столичната улица "Граф Игнатиев" ще остане без градски транспорт и това може да доведе до напрежение и протести на живущите, уточнява Булфото.